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Muğla Fethiye açıklarında sürüklenen 24 metrelik teknedeki 2 kişi kurtarıldı

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Muğla Fethiye açıklarında sürüklenen 24 metrelik teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen 24 metre uzunluğundaki teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Ekipler ihbar üzerine bölgeye gitti; KEGM-15 hızlı tahlisiye botuna yedeklenen tekne Fethiye'de emniyete alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 24 metre uzunluğundaki teknenin ilçe önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

KEGM-15 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise Fethiye'de emniyete alındı.

Kaynak: AA
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