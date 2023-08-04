Muğla-Denizli Karayolunda Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla-Denizli Karayolunda Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Ahmet Serkan Düzgün yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek alt geçide yuvarlandı. Kazada sürücü Ahmet Serkan Düzgün olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Muğla- Denizli Karayolunda Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaşamını yitirdi.
Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Ahmet Serkan Düzgün yönetimindeki 34 DFY 701 plakalı araç Muğla-Denizli karayolu Çakmak Tünel girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüj başından alt geçide yuvarlandı.
Kazada sürücü Ahmet Serkan Düzgün olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - MUĞLA