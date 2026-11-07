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Muğla Dalaman'da mantar toplarken mahsur kalan 2 kardeş 2,5 saat sonra kurtarıldı

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Muğla Dalaman'da mantar toplarken mahsur kalan 2 kardeş 2,5 saat sonra kurtarıldı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde mantar toplamak için gittikleri dağda mahsur kalan 2 kardeş, 112 ihbarının ardından AFAD yönlendirmesiyle sevk edilen ekiplerce kurtarıldı. Kırcagedre mevkiinde 2,5 saat sonra kurtarılan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde mantar toplamak için gittikleri dağda mahsur kalan 2 kardeş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dalaman'ın Kırcagedre mevkiinde saat meydana geldi. Mantar toplamak için dağlık alana giden A.K. ve kardeşi Ö.Ö., saat 19.30 sıralarında arazide mahsur kaldı. İki kardeşin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından AFAD'ın yönlendirmesiyle bölgeye Dalaman İHH Arama Kurtarma ekibinden 1 araç ve 2 personel ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 2 kardeşin bulunduğu yere ulaşıldı. Mahsur kaldıkları yerden 2,5 saat sonra kurtarılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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