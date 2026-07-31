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Muğla'daki yangınlarda 5 bin hektardan fazla alan zarar gördü

Muğla'daki yangınlarda 5 bin hektardan fazla alan zarar gördü
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KONTROL ALTINA ALINDIMuğla’nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi’nde iki gün önce başlayan orman yangınının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, gün içerisinde rüzgârın etkisiyle bazı noktalarda yeniden alevler yükseldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde iki gün önce başlayan orman yangınının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, gün içerisinde rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda yeniden alevler yükseldi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalelerde bulunduğu yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada Yeşilüzümlü'deki yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Muğla genelinde bugün Bodrum, Milas, Dalaman, Kavaklıdere, Yatağan ve Yeşilüzümlü olmak üzere 6 farklı noktada orman yangını çıktığını ifade eden Akbıyık, tüm yangınların ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındığını söyledi.

Yeşilüzümlü yangınının iki gün önce başladığını hatırlatan Akbıyık, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde, nemin düşük ve rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle yangın riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasının en büyük endişeleri olduğunu belirten Akbıyık, yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve turizm açısından önemli bir bölge olan Yeşilüzümlü'nün büyük bir tehlike atlattığını ifade etti.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve diğer kurumların koordinasyon içinde müdahale ettiğini aktaran Akbıyık, çalışmalarda 1 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara aracının görev aldığını söyledi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Akbıyık, ormanlık alanlarda sigara izmariti atılmaması, ateş yakılmaması ve en küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini ifade ederek, "Yeşil vatanımızı hep birlikte korumalıyız" dedi.

Son bir haftada Muğla genelinde her gün ortalama 5 orman yangını meydana geldiğini de kaydeden Akbıyık, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangınlarda can kaybı yaşanmadığını belirterek görev yapan tüm personele teşekkür etti.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE, (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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