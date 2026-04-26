Haberler

Muğla'daki İztuzu kumsalı caretta carettalar için hazırlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yeni üreme dönemi için hazırlıklar tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, 4,5 kilometrelik kumsalda dalgalardan hasar gören kazıkları yenileyerek bilgilendirme levhalarını yerleştirdi.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, gazetecilere, 1990'lı yıllarda 200 civarında olan yuva sayısının koruma çalışmaları sayesinde ciddi artış gösterdiğini söyledi.

İztuzu'nun Akdeniz'in en iyi korunan alanlarından biri olduğunu ve yuva sayılarının son yıllarda 700'lü rakamlara yaklaştığını anlatan Kaska, "İztuzu kumsalı Türkiye'nin ve Akdeniz'in koruma çalışmaları açısından örnek teşkil etmektedir. Özellikle 'sıfır atık' çerçevesinde ülkemizin yaptığı çalışmalara en güzel örnek olarak deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi çalışmaları verilebilir ve İztuzu kumsalı bunun içinde örnek gösterilecek bir alandır." diye konuştu.

DEKAMER Proje Asistanı biyolog Fatih Polat ise nisan itibarıyla kaplumbağaların yuvalama sahasına göç ederek beslenmeye ve çiftleşmeye başladıklarını dile getirdi.

Hava koşullarının uygun seyretmesi durumunda nisan sonunda ilk yuvalamanın gerçekleşmesini beklediklerini belirten Polat, yuvalama sahasının dronla da takip edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

