Muğla'da bir kişiyi dövüp video çeken 3 şüpheli tutuklandı

MUĞLA'da, bir kişiyi dövüp video ve fotoğraflarını çekerek sanal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalaman ilçesinde bir kişinin dövülüp, video ve fotoğraflarının sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamında Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Ercan Göcekli, Melik Şeker ve Mehmet Buğra Karpuz gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 öğütme aparatı, 5 gram kokain, 1 muşta, 9 bin 750 TL nakit para ile suçta kullanıldığı belirtilen 6 malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı