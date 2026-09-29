Haberler

Muğla'daki Akdeniz İklim Zirvesi'nde yerel yönetimlere finansman desteği istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'daki Akdeniz İklim Zirvesi'nde yerel yönetimlere finansman desteği istendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi kapsamında COP31'e Doğru Politika Diyaloğu gerçekleştirildi. Programda iklim finansmanına erişim, kentsel dirençlilik ve adil dönüşüm ele alınırken, yerel yönetimlerin finansman imkanlarıyla buluşturulması gerektiği vurgulandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi kapsamında " Cop31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" gerçekleştirildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki programda, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolü, iklim finansmanına erişim, kentsel dirençlilik, adil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, belediyelerin iklim politikalarının oluşturulmasında önemli ortaklar olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin finansman imkanlarıyla buluşturulması gerektiğini söyledi.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman da yerel yönetimlerin ulusal ve küresel iklim hedeflerini ölçülebilir yerel eylemlere dönüştürmesi gerektiğini ifade etti.

Montpellier Akdeniz Metropolü Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Clare Hart ise Akdeniz kentlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, kentler arasında başarılı uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

AB Türkiye Delegasyonu İş Birliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski da iklim krizine karşı kentler arasında dayanışma ve ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim değişikliğinin su kaynakları, ormanlar, kıyılar, tarım alanları ve enerji maliyetleri üzerindeki etkilerinin kentlerde doğrudan hissedildiğini belirtti.

İklim taahhütlerinin somut yatırım ve projelere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Aras, yerel yönetimlerin finansmana ve kurumsal kapasiteye erişiminin güçlendirilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Programda ayrıca Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay'ın mesajı okundu.

Kaynak: AA
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

Büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu

"Emniyete çağrıldım" deyip video çekti: Kimsenin şüphesi olmasın
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde

Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı, Burak'ın o sözleri akıllara geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yonca'yı 22 bıçak darbesiyle otel odasında öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Yonca'ya otel odasında kıydı! İşte o cani için istenen ceza

Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin görüntüsü kahretti

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
Okul önünde öldürülen Buse'nin babası konuştu: Eşinin ağabeyi 'Gerekirse seni vurur' diye tehdit etmiş

Buse'nin babası konuştu! Kızına 'Gerekirse seni vurur' mesajı
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam

ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! Yarın idam edilecek
Montella 'İstifa yok' dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu

Montella "İstifa yok" dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu
Dereye dönen caddede ilerleyemedi, yardım eli böyle uzandı

İstanbul'da yürekleri ısıtan görüntü