Muğla'da Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu yenileniyor

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda yürütülen bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda yürütülen bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılıyor.

Proje doğrultusunda yapının iç ve dış mekanlarında yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, zemin ve tavan kaplamaları da güncelleniyor.

Sahne alanı, çağdaş teknik donanımlara uygun şekilde yeniden düzenlenirken, engelli vatandaşların etkinlikleri daha konforlu şekilde izleyebilmelerine imkan tanıyacak erişilebilir alanlar oluşturuluyor.

Sanatçı ve protokol odaları, fuaye alanı ile idari ofisler gibi destekleyici birimler de projeye dahil ediliyor.

Dış alanlarda ise taş duvar uygulamalarıyla peyzaj düzenlemeleri yapılacak ve dış merdivenler yeniden düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Şadan Gökovalı'nın, Muğla'nın tarihine, kültürüne ve kimliğine büyük katkılar sunmuş, kent belleğinde iz bırakmış çok değerli bir aydın olduğunu ifade etti.

Adını taşıyan açık hava tiyatrosunun da yıllardır Muğlalıları kültür ve sanatla buluşturan önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkati çeken Aras, gerçekleştirdikleri yenileme çalışmalarıyla, hem Şadan Gökovalı'nın anısına yakışır bir mekan oluşturduklarını hem de tiyatroyu teknik altyapısı güçlü, çağdaş ve herkes için erişilebilir bir yapıya kavuşturduklarını kaydetti.