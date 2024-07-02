Muğla'da zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yerkesik Mahallesi'ndeki zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.
Yerkesik Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.