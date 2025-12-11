Haberler

Muğla Valisi Akbıyık'tan genç kızın zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede ölmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'de evlerinde rahatsızlanan 3 kardeşten birinin zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini, adli süreçlerin devam ettiğini açıkladı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde siyanür şüphesi öne çıkıyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer ilçesinde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten birinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan zehirlenme vakasıyla ilgili Eğitim Araştırma Hastanesine getirilen bir çocuğun vefat ettiğini, diğer çocukların tedavilerinin yapıldığını hatırlattı.

Olayla ilgili birçok nedenden bahsedildiğini belirten Akbıyık, "Evin orada bir depodan ve siyanürden bahsediliyor. Adli süreç devam ediyor. Adli Tıp incelemelerinin ardından hazırlanacak rapora göre siyanür mü yoksa diğer maddeler mi öğreneceğiz. Ama tabii ki siyanür şüphesi var. Hepsi değerlendirilecek." dedi.

Akbıyık, olayın kimyasal bir zehirlenme olduğunu, gıda zehirlenmesi olmadığını dile getirdi.

Olay

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde 26 Kasım'da rahatsızlanan Neslinur T. (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılmış, durumu ağır olan Neslinur T, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Diğer iki kardeş ise Fethiye Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan da İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
