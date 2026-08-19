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Milas'ta Otobüs-Tır Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Milas'ta Otobüs-Tır Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
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Muğla'nın Milas ilçesinde dün sabah yolcu otobüsü ile demir yüklü tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Şefkatlı'nın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kazada otobüs şoförü, iki yolcu ve polis memuru hayatını kaybederken, 16 yaralının tedavisi sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı'nın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Milas'ta dün sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan ve ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Şefkatlı'nın vücudunda kırıklar ve iç kanama tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şefkatlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, 16 yaralının tedavileri sürüyor.

Hamit Torun'un kullandığı İstanbul-Bodrum seferini yapan Villa Seyahat firmasına ait 34 MAA 824 plakalı yolcu otobüsü, dün Söke-Milas kara yolunda aynı yönde ilerleyen İlter D. yönetimindeki 48 YL 810 plakalı demir yüklü tırla çarpışmıştı.

Otobüs şoförü Torun ile yolculardan Mustafa Saydam kaza yerinde hayatını kaybetmiş, kazada yaralanan 18 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 kişiden Songül Demir de ilçedeki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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