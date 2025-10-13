Muğla'da 'Yeni Nesil Ebeveynlik' Atölyesi Düzenlendi

Haberler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen 'Çocuklarımız için Yeni Nesil Ebeveynlik' atölyesi, ebeveyn-çocuk iletişimi ve modern ebeveynlik anlayışları üzerine interaktif çalışmalarla gerçekleştirildi.

Muğla'da, Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında "Çocuklarımız için Yeni Nesil Ebeveynlik" atölyesi düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) yapılan açıklamaya göre, Bilim İletişimi Ofisi (BİO) tarafından belli aralıklarla, üniversitede üretilen bilginin sadeleştirilerek halka anlatıldığı Bilim Kafe etkinliklerinin farklı konularla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Öğr. Gör. Tevfik Fikret Coşkun tarafından "Çocuklarımız için Yeni Nesil Ebeveynlik" atölyesi düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte ebeveyn-çocuk iletişimi, erken çocuklukta öğrenme süreçleri ve modern ebeveynlik anlayışları üzerine interaktif çalışmalar yapıldı.

Ebeveynlerin çocuk gelişimi ve eğitiminde yeni yaklaşımlar kazanmaları hedeflenen atölye çalışmasında, veliler de söz alarak fikir ve görüşlerini aktardı.

Üniversite ile şehrin bütünleşmesinde önemli bir rol oynayan ve kurulduğundan bu yana çeşitli konuların ele alındığı BİO'da, etkinlik halka açık ve ücretsiz gerçekleştirildi.

Açıklamada, şehirle iç içe bir konumda yer alan Arasta Çarşısı'ndaki Bilim ve Sanat Evi'nde, ilerleyen günlerde çeşitli alanlarda etkinlikler yapılmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
