Muğla'da Yangın Söndürme Uçağının Acil İnişi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, arıza nedeniyle acil iniş yapan yangın söndürme uçağındaki pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Uçakta hasar meydana geldiğini belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kaza- kırıma uğrayan uçak ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş olup alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
