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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen şüphelilerin kiraladıkları villaya düzenlenen operasyonda, 5 kilo 412 gram esrar, 18 kök Hint keneviri ve Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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