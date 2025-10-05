Haberler

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Tutuklama
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, sentetik ecza ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-4 Ekim'de il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, 5 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 88 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin lira ile 1070 pound ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
