Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'nın 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ve 2 silah ile 2 samuray kılıcı ele geçirildi.

MUĞLA'nın 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ve 2 silah ile 2 samuray kılıcı ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik Bodrum, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde 21- 27 Temmuz tarihleri arasında operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 kök Hint keneviri, 86 gram kubar esrar, 17 gram skunk, 3 gram kokain, 54 sentetik hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 samuray kılıcı, 1 muşta, 1 kelebek bıçak ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.