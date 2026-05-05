Muğla'da villada uyuşturucu yetiştiren 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir villada kurdukları sistemle uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Milas'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

İlk baskında bir miktar uyuşturucu ele geçiren ve bir şüpheliyi gözaltına alan ekipler, soruşturmayı derinleştirerek Bodrum'daki bir villaya ulaştı.

Lüks villa üretim tesisine dönüştürülmüş

Narkotik ekiplerince Bodrum'daki villaya gerçekleştirilen baskında, ikametin uyuşturucu üretimi için özel bir tesise dönüştürüldüğü saptandı.

Adreste yapılan aramada, özel havalandırma ve ışıklandırma sistemleri, çok sayıda bitki besleme ürünü, saksılar içerisinde yetiştirilen 80 kök Hint keneviri ile piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan yüklü miktarda skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti ve üretimiyle bağlantılı oldukları tespit edilen M.O.Ö, Y.E, G.E. ve K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "bulundurmak" ve "yetiştirmek" suçlamalarıyla Milas Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan M.O.Ö, Y.E. ve G.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.