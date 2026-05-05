Haberler

Muğla'da villada uyuşturucu yetiştiren 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir villada uyuşturucu yetiştiren üç şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir villada kurdukları sistemle uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Milas'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

İlk baskında bir miktar uyuşturucu ele geçiren ve bir şüpheliyi gözaltına alan ekipler, soruşturmayı derinleştirerek Bodrum'daki bir villaya ulaştı.

Lüks villa üretim tesisine dönüştürülmüş

Narkotik ekiplerince Bodrum'daki villaya gerçekleştirilen baskında, ikametin uyuşturucu üretimi için özel bir tesise dönüştürüldüğü saptandı.

Adreste yapılan aramada, özel havalandırma ve ışıklandırma sistemleri, çok sayıda bitki besleme ürünü, saksılar içerisinde yetiştirilen 80 kök Hint keneviri ile piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan yüklü miktarda skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti ve üretimiyle bağlantılı oldukları tespit edilen M.O.Ö, Y.E, G.E. ve K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "bulundurmak" ve "yetiştirmek" suçlamalarıyla Milas Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan M.O.Ö, Y.E. ve G.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Süper Lig ekibinden Amedspor'u kızdıran hareket

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı

1 yıllık emek boşa gitti
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan facia! Çok sayıda madenci yaşamını yitirdi