Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 28 narkotik olayına müdahale edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 9 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.