Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Muğla'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 28 narkotik olayına müdahale edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 9 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç