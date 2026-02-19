Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Milas ve Datça ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu ve sentetik ecza ile dalğalanan maddelere karşı mücadele sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında Datça ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA " / " + Durmuş Genç -