Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1.814 sentetik ecza ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 814 sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, dün Milas ilçesinde il dışından uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, toplam bin 814 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

