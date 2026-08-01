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Muğla'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Muğla'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
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MUĞLA'nın Bodrum ve Ortaca ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ve Ortaca ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Temmuz'da Bodrum ve Ortaca'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 274 sentetik hap maddesi, 19 gram skunk, 8 gram kokain, 6 gram beyaz renkli pregabalin içerikli olduğu değerlendirilen toz madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 bin TL ve 250 dolar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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