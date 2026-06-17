Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden biri tutuklandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ortaca ve Dalaman ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, av tüfeği, 21 kartuş ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Hakimliğe sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.