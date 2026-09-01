Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 31 narkotik olayına müdahale edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA