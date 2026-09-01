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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 31 narkotik olayına müdahale edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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