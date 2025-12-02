Haberler

Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor

Milas'taki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milas'taki Tuzla Sulak Alanı, göçmen kuşların yanı sıra zengin bitki örtüsü ile dikkat çekiyor. Bölge, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a giden turistler için de cazibe merkezi haline geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor.

Boğaziçi Mahallesi sınırlarında bulunan sulak alan, çok sayıda balığın yanı sıra göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'deki önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya gelmeye başlayan göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Sulak alan, flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, tepeli pelikan, kaz ve ördekleri misafir ediyor.

Çevresindeki zengin bitki örtüsüyle dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Öte yandan sıcaklık değişimi, kirlilik, akıntı yapısı ve besin yoğunluğu gibi nedenlerden çıktığı tahmin edilen "deniz marulu" adı verilen yeşil renkli deniz yosunlarının da alanın kıyıya yakın bölgelerine hakim olduğu dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

İznik'te dengeleri değiştirdi! Fiyatlar aldı başını gidiyor
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.