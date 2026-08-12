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Türk Bayrağına Çakmakla Saldırı: Polis Şüpheliyi Arıyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadın, işletme önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdi. Polis, güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı ve MHP İlçe Başkanı saldırıyı kınadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe veren şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camisi yakınlarında bir işletmenin önünde asılı bulunan Türk bayrağının zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgede inceleme yapan emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edildi.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayrağının, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı.

Aras, "Menteşe'mizde şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk de yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını istedi.

Türk bayrağının, milletin bağımsızlığının, egemenliğinin ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirten Türk, "Ay yıldızlı bayrağımıza yönelik herhangi bir saldırı veya saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelik açık bir hadsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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