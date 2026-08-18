Milas'ta kazada ölü sayısı 3'e çıktı

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Muğla'nın Milas ilçesinde tur otobüsünün, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan yolculardan Songül Demir (36) de kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 3'e çıkarken, 2'si ağır 16 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Hasan TUZLA / MİLAS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı