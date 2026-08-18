Haberler

Milas'ta kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTIMuğla'nın Milas ilçesinde tur otobüsünün, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan yolculardan Songül Demir (36) de kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Muğla'nın Milas ilçesinde tur otobüsünün, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan yolculardan Songül Demir (36) de kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 3'e çıkarken, 2'si ağır 16 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Hasan TUZLA / MİLAS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın

Rahat durmaya niyet yok! Paylaştığı haritaya bakın
Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti

İhanetin böylesi! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti
Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

Galatasaray bonservisini belirledi! Bu dev rakamı veren Barış'ı alır
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Ödenen kira geri alınabilecek
Roberto Carlos Müslüman oldu

Fener'in efsanesi Müslüman oldu
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı

Suçlama vahim! Cemal Enginyurt'un oğlu hakkında soruşturma