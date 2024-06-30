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Muğla'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çalışan bir işçinin kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Karaçam Mahallesi'nde ormanlık alanda çalışan işçilerden Mehmet Şahin'in kullandığı traktör devrildi.

Sürücü Şahin, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Şahin'in cenazesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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