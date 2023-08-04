Muğla'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Muğla-Denizli kara yolunun Çakmak Tünel girişinde, Ahmet Serkan Düzgün'ün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak alt geçide devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili bölgede inceleme yaptı.