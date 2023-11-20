Muğla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza sonucunda motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin kontrolündeki 17 AS 993 plakalı otomobil, otogar önündeki ışıklardan geçtikten sonra, otogardan çıkan 48 V 1644 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet hurdaya dönerken, otomobilde de büyük hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle yol, tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri, bölgeye gelerek trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, normal akışına geri döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA