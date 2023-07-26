Muğla'da trafik kazası sonrası otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu. Kazada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Orhaniye Mahallesi Karabağlar Süpüroğlu yaylasında tek taraflı kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Ancak yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik kazası sonrası otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, Orhaniye Mahallesi Karabağlar Süpüroğlu yaylasında tek taraflı trafik kazasına karıştı.
Kaza sonrası otomobilde yangın başladı. İhbarın ardından bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, otomobilde hasara yol açtı.