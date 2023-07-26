Muğla'da trafik kazası sonrası otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından otomobilde çıkan yangın, hasara neden oldu. Kazada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Orhaniye Mahallesi Karabağlar Süpüroğlu yaylasında tek taraflı kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Ancak yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.