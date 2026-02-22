Muğla'da heyelan nedeniyle iki mahalleyi bağlayan yol ulaşıma kapandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu Bağlıağaç ile Arsa mahallelerini bağlayan yol ulaşıma kapandı. Ekipler yolun açılması için çalışmalara başladı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Arsa ile Bağlıağaç mahallelerini bağlayan yolda gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgede inceleme yaptı.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır