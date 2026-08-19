Muğla'da Temmuz'da 495 Aranan Yakalandı
Muğla'da geçen ay yapılan operasyonlarda, aralarında 155 hükümlü (20 yıl ve üzeri cezası olan 1 kişi dahil) ve 340 şüphelinin bulunduğu toplam 495 kişi yakalandı. Yakalananlar adli makamlara sevk edildi.
Muğla'da geçen ay yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 495 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, haklarında 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 131, 5-10 yıl arası cezası bulunan 16, 10-20 yıl arası cezası bulunan 7 ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere toplam 155 hükümlü yakalandı.
Operasyonlarda ayrıca ifade vermek üzere aranan 340 şüpheli de gözaltına alındı.
Yakalanan 495 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.