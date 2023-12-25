Muğla'da Tehlikeli Yolculuk Tepki Çekti

Olay, önceki akşam Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı şehir merkezi girişinde meydana geldi. Bir kişi, arızalı otomobil ile onu çeken diğer otomobilin arasına uzanıp, yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Harekete geçen polis, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 otomobilin plakası tespit edildi. Polis, 2 sürücüye 'trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek', 'sisli ve yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte gece sis lambası yakmak', 'trafik işaret ve levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak' suçlarından toplam 2 bin 180 lira ceza kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel