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Muğla'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Tutuklama

Muğla'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Tutuklama
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Muğla'nın Menteşe, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, zorla senet imzalatarak borçlandırma ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor. 8 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde bazı şüphelilerin birçok kişiye zorla senet imzalatıp borçlandırdıklarını, kişisel bilgilerini ele geçirerek nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiklerini belirleyerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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