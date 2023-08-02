Muğla'da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker kaza yaptı

MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Sakar Geçidi'nde 9 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola düştü. Kazada gaz sızıntısının yaşanmaması için önlem alındı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ula'nın Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Antalya yönüne giden Ö.Ö.'nün (30) kullandığı 06 DFM 203 plakalı sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazanın ardından gaz sızıntısı yaşanan bölgede ekipler tedbir alarak Akyaka girişini trafiğe kapattı. Akyaka- Fethiye yolunun tankerin kaldırılması sonrası açılcağı belirtildi.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelince yapılan ölçümde tankerde patlama riskinin olmadığı belirlendi. Bölgede doğal gazın başka bir tankere aktarılması için çalışma başlatıldı.

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HABER Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)-