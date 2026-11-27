Muğla'da sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdü, sürücüler uyarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da gece başlayan ve sabah süren sis, yüksek kesimlerde kara yollarında görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü. Sürücüler hız ve takip mesafesi konusunda uyarılırken sis, Menteşe'nin Düğerek, Yeniköy, Ortaköy ve Kötekli mahallelerinde güzel manzaralar oluşturdu.
Muğla'da etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürürken kentte güzel manzaralar oluşturdu.
Kentte gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, sabah da etkisini sürdürdü.
Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, kenti çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.
Sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, bölge trafik ekiplerince hız ve takip mesafesi konusunda uyarıldı.
Menteşe ilçesine bağlı Düğerek, Yeniköy, Ortaköy ve Kötekli mahallelerini de etkisi altına alan sis, güzel manzaralar oluşturdu.