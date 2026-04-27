Muğla'da silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde inşaatçı ve emlakçı Haluk Laçin'e yapılan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen cuma günü saat 15.00 sıralarında, İskele Mahallesi, Ambarcı Caddesi'nde meydana geldi. Haluk Laçin'in inşaat-emlak ofisine giden E.K., görüşmek istediğini belirtip, dışarı çağırdı. E.K. yanında getirdiği silahla dışarı çıkan Laçin'e ateş edip, bacağından yaraladı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Laçin ambulansla Datça Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Laçin buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Datça Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüpheliler V.K. ve A.K. de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

