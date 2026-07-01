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Eşen Çayı'nda kaybolan Özbekistan uyruklu genç ölü bulundu

Eşen Çayı'nda kaybolan Özbekistan uyruklu genç ölü bulundu
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için Eşen Çayı'na giren Özbekistan uyruklu Shoyadbek Khlımjonov'un cansız bedenine ulaşıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, serinlemek için girdiği Eşen Çayı'nda kaybolan Özbekistan uyruklu Shoyadbek Khlımjonov'un (21) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çobanlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu Shoyadbek Khlımjonov serinlemek amacıyla Eşen Çayı'na girdi. Bir süre sonra eve dönmemesi üzerine ailesi çay kenarına geldi. Burada Khlımjonov'a ait kıyafetler ile cep telefonunu bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında Eşen Çayı'nda geniş çaplı çalışma yürütüldü. Saatler süren çalışmaların ardından Khlımjonov'un cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Çobanlar Mahalle Muhtarı Bayram Akgüç, "Serinlemek için çaya girmiş. Saat 15.00 sıralarında eve dönmeyince ailesi şüphelenerek çay kenarına geliyor. Burada kıyafetlerini ve telefonunu bulunca ekiplere haber veriyor. Yapılan çalışmalar sonucunda da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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