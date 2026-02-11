Haberler

Muğla'da 1117 adet sentetik ecza ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı

Muğla'da 1117 adet sentetik ecza ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda, polisin yaptığı takip sonucu 1117 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1117 sentetik ecza ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Milas'a piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda sentetik ecza hap getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından durdurulan şüphelinin üzerindeki aramada 1117 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy