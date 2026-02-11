Muğla'da 1117 adet sentetik ecza ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1117 sentetik ecza ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Milas'a piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda sentetik ecza hap getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından durdurulan şüphelinin üzerindeki aramada 1117 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.