Muğla'da "yanıltıcı bilgi yayma" soruşturmasının ikinci dalgasında yakalanan 8 şüpheli adliyede

Muğla'da yapılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret eden 8 şüpheli, yürütülen soruşturmanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri, yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Muğla'da 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. da gözaltına alınmıştı.

23 Ocak Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece C.D. ve K.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konulmuştu.

Soruşturma kapsamında aralarında önceki operasyonda gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişinin de bulunduğu 8 şüpheli tespit edilmiş, emniyet ekiplerince, M.G, M.T, H.T, S.K, U.K, O.A, H.D. ve S.C.S, 23 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

