Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da özel bireyler atık malzemeleri el emeğiyle ürüne dönüştürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da özel bireyler atık malzemeleri el emeğiyle ürüne dönüştürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da özel bireyler soda şişesi kapakları, çekirdek ve Antep fıstığı kabukları ile atık şişeleri el sanatları çalışmalarında ürüne dönüştürdü. Çalışmalarla özel bireylerin el becerileri desteklenirken atık malzemelerin yeniden kullanılması amaçlandı.

MUĞLA'da özel bireyler, soda şişesi kapaklarından kalemlik, çekirdek ve Antep fıstığı kabuklarından panolar, atık şişelerden dekoratif objeler yaptı. Ebru sanatı, taş boyama ve deniz kabuklarıyla hazırlanan çalışmalarda özel bireyler, atık malzemeleri el emeğiyle farklı ürünlere dönüştürdü.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü M. Önol Karadeveci Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde hizmet alan özel bireyler, geri dönüşüm ve el sanatları çalışmaları kapsamında özgün ürünler hazırladı. Günlük yaşamda atık olarak görülen malzemelerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar, el becerilerini geliştirerek yaratıcılıklarını ortaya koydu.

ATIK MALZEMELERİ YENİDEN DEĞERLENDİRDİLER

Özel bireyler, biriktirdikleri soda şişesi kapaklarıyla panolar hazırladı. Atık ruloların üzerine soda şişesi kapakları yapıştıran katılımcılar, bunları süsleyerek kalemliklere dönüştürdü. Soda şişelerinden mantar figürleri yapan özel bireyler, boş şişeleri de çeşitli süslemelerle dekoratif objeler haline getirdi. Çekirdek kabuklarını boyayarak panolara yapıştıran katılımcılar, Antep fıstığı kabuklarından da çiçek figürleri hazırladı. Farklı malzemeleri bir araya getiren özel bireyler, kullanılmayan ürünleri yeniden değerlendirerek çeşitli tasarımlar oluşturdu.

EBRU SANATINDAN TAŞ BOYAMAYA

Etkinliklerde geri dönüşüm çalışmalarının yanı sıra farklı el sanatlarına da yer verildi. Ebru sanatı yapan özel bireyler, çalışmalarının üzerine karbon kağıdı kullanarak çeşitli sözler aktardı. Çerçevelenerek panoya dönüştürülen eserlerle katılımcılar, sanatsal üretim sürecine dahil oldu. Denizden toplanan taşlar ve deniz kabukları da el sanatları çalışmalarında kullanıldı. Taş boyama etkinliğine katılan özel bireyler, ağaç dalları, taşlar ve deniz kabuklarından çeşitli figürler hazırlayarak panolar oluşturdu.

HEM ÜRETİYORLAR HEM ÖĞRENİYORLAR

Çalışmalarla özel bireylerin el becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcılıklarının desteklenmesi ve üretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması amaçlandı. Geri dönüşüm uygulamalarıyla çevre bilincinin artırılması, atık malzemelerin yeniden kullanılması ve kaynakların verimli değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturulması da hedeflendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber sessizliğini bozdu: Doktor raporunda darp izi yok

Çıraklarını dövmekle suçlanan berber sessizliğini bozdu
Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü kurtarıldı

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü kurtarıldı
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı

En sonunda o da patladı: Beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Göğüs dekolteli kıyafetle kiliseye girmek istedi, görevliler izin vermedi

Bu kıyafetle kiliseye girmeye kalktı! Anında uyarı geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya’da altın madeninde heyelan faciası: En az 15 kişi hayatını kaybetti

Altın madeninde göçük faciası! Ölenlerin 9'u aynı aileden
Arnavutluk'ta protestolar alevleniyor! Havaya ateş açtı

Ülke alev alev! Silahlar ateşlenmeye başladı
Las Vegas'ta otelden flamingo çalan Kanadalı turist suçlu bulundu: 30-40 bira içmiş

Turist flamingoyu boynundan tutup odasına götürdü! Savunması şoke etti
Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
İtalya'da akaryakıt protestosu: Kamyon ve TIR şoförleri otoyol ve liman girişlerini kapadı, kıtlık uyarısı yapıldı

Avrupa'da bu kez kamyon ve TIR şoförleri ayaklandı
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor