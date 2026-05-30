Otomobil, yol kenarında yürüyen kadınlara çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarında yürüyen 3 kadına çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı, ardından polise teslim oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Gülşen Gün (33) hayatını kaybetti, Suna Gün (36) ile Nermin Akhan (40) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında saatlerinde Ortaca-Sarıgerme yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Muzaffer A.'nın kullandığı 48 RZ 083 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Gülşen Gün, akrabası Suna Gün ve Nermin Akhan'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kadın metrelerce savrulurken, sürücü otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülşen Gün'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Yaralanan Suna Gün ile Nermin Akhan ise ambulanslarla Ortaca'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Akhan daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Suna Gün entübe edilirken, yaralıların durumlarının ağır bildirildi. Diğer yandan kaza yerinden kaçan sürücü Muzaffer A., daha sonra polise teslim oldu. Muzaffer A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
