Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 48 LM 070 ve 48 BG 046 plakalı otomobiller, Ören Mahallesi Türkevleri mekisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 48 LM 070 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, aynı otomobildeki 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Milas Muğla Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title