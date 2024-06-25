Muğla'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 48 LM 070 ve 48 BG 046 plakalı otomobiller, Ören Mahallesi Türkevleri mekisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 48 LM 070 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, aynı otomobildeki 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.