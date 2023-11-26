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Muğla'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli bir ulaşım aksaması yaşandı.