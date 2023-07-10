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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Güncel Haberler

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şerefler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. Vatandaşlar da yangının yerleşim yerine ulaşmaması için traktör ve su tankerleri ile ekiplere yardımcı oluyor. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şerefler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. Vatandaşlar da yangının yerleşim yerine ulaşmaması için traktör ve su tankerleri ile ekiplere yardımcı oluyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.

Kaynak: AA / Özgürer Deniz Kundakçı - Güncel

Dalaman Muğla Güncel Haberler

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