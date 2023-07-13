Muğla'da Ormanda Çıkan Yangın 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki kızılçam ağaçları ile çevrili ormanda çıkan yangın, 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldı.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Tepearası Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçları ile çevrili ormanda saat 16.30 sıralarında başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.