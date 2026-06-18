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Muğla'da orman yangınları hazırlık toplantısı yapıldı

Muğla'da orman yangınları hazırlık toplantısı yapıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu başkanlığında Muğla'da düzenlenen toplantıda, orman yangınlarına karşı alınan önleyici tedbirler ve koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu başkanlığında, Muğla'da "Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şatıroğlu, Muğla'da yangın riskinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemli olduğunu belirterek sahada görev yapan ekipleri tebrik etti.

Bölgedeki enerji nakil hatlarının güvenliği ve ormanlık alanların korunması konusunda AYDEM ile kamu kurumları arasında sağlanan koordinasyonun önemine dikkati çeken Şatıroğlu, yürütülen iş birliğinin olası risklerin önlenmesinde örnek bir model oluşturduğunu kaydetti.

Toplantıda konuşan Vali Akbıyık ise küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı yeşil dokunun korunmasının önleyici tedbirler ve hızlı müdahale kabiliyetinden geçtiğini belirtti.

Yangınla mücadelede asıl başarının, yangın çıkmadan önce alınan önlemlerle sağlanacağını vurgulayan Akbıyık, akıllı gözetleme kulelerinden orman içi yol düzenlemelerine, ilk müdahale ekiplerinin güçlendirilmesinden halkı bilinçlendirme çalışmalarına kadar kapsamlı bir hazırlık sürecinin tamamlandığını ifade etti.

Akbıyık, "Önleyici tedbirler ve hızlı müdahale stratejileriyle ekosistemimizi ve yeşil vatanımızı korumaya kararlıyız. Vatandaşlarımızın da desteğiyle yangınlara müdahale süresini en aza indirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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