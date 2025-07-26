Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Sarıgerme Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçradı ve ekipler kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıgerme Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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