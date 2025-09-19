Haberler

Muğla'da Orman Yangınına Hava Müdahalesi

Muğla'da Orman Yangınına Hava Müdahalesi
Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, ekiplerin aralıksız müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına hava unsurları da katıldı.

HAVA MÜDAHALESİ BAŞLADI

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
