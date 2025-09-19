Muğla'da Orman Yangınına Hava Müdahalesi
Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, ekiplerin aralıksız müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına hava unsurları da katıldı.
HAVA MÜDAHALESİ BAŞLADI
