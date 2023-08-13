Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.